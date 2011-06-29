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Detenido en Sevilla por estafar al menos a once personas usurpando su identidad para contratar líneas telefónicas

Para formalizar los contratos fraudulentos, presentaba nóminas y documentos bancarios manipulados.

FACUA.org
España-29/06/2011
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El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lebrija (Sevilla) ha detenido a un joven de 27 años de edad, vecino de Lebrija, por los supuestos delitos de usurpación de estado civil, falsificación de documentos y un delito continuado de estafa, ya que presuntame

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