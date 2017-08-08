Detenido un asesor financiero con una orden de búsqueda por estafar 700.000 euros a 93 clientes
El detenido y su abogado fueron juzgados y condenados por apropiarse de dinero de afectados por la compra de obligaciones de deuda pública en Argentina.
Europa Press
España-08/08/2017
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La Guardia Civil ha detenido a un asesor financiero que tenía una orden de búsqueda para su ingreso en prisión después de ser condenado por apropiarse de más de 700.000 euros de un total de 93 personas afectadas por la compra de obligacion