Detenido un grupo que defraudó más de 750.000 euros en Internet usando tarjetas clonadas
Entre los imputados figura una anciana de 82 años, madre de uno de los detenidos, que enviaba el dinero al extranjero.
FACUA.org
España-21/05/2013
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