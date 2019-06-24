Detenidos en Torrent (Valencia) nueve jóvenes por estafar 75.000 euros con falsos empleos en internet
Los arrestados tienen entre 19 y 21 años y usaban los datos personales de las víctimas para usurpar identidades, falsificar documentación, solicitar microcréditos y comprar teléfonos de alta gama 'online'.
Europa Press
España-24/06/2019
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a nueve jóvenes de entre 19 y 21 años en Torrent (Valencia) por presuntamente formar un grupo criminal de ámbito nacional que ha estafado más de 70.000 euros a 132 personas con ofertas de trabajo falsas en internet. Se