Más noticias

Detenidos por realizar 200 estafas en Internet por valor de 45.000 euros

La organización ofertaba a través de la red ordenadores, cámaras digitales, teléfonos y vehículos a precios muy bajos, tras recibir el dinero no entregaban los productos.

FACUA.org
España-07/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Guardia Civil ha detenido a una banda a la que se imputa la comisión de más de 200 estafas a través de Internet durante una actuación que se ha saldado con la detención de cuatro personas vecinas de Fuenlabrada (Madrid) y Mojácar (Almería) que h

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos