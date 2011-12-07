Detenidos por realizar 200 estafas en Internet por valor de 45.000 euros
La organización ofertaba a través de la red ordenadores, cámaras digitales, teléfonos y vehículos a precios muy bajos, tras recibir el dinero no entregaban los productos.
FACUA.org
España-07/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Guardia Civil ha detenido a una banda a la que se imputa la comisión de más de 200 estafas a través de Internet durante una actuación que se ha saldado con la detención de cuatro personas vecinas de Fuenlabrada (Madrid) y Mojácar (Almería) que h