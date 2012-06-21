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Detenidos por una estafa de cursos falsos de maestro a través de Internet

Una vez que los alumnos ingresaron el dinero, ya no volvieron a saber nada del curso ni de la academia virtual, ya que cerró la página web y la cuenta que tenían abierta en una red social.

FACUA.org
España-21/06/2012
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La Guardia Civil ha detenido en La Zubia (Granada) a un hombre y una mujer de 30 años y nacionalidad española como presuntos autores de un delito de estafa continuada a través de Internet, donde ofertaban un falso curso de pago para conseguir la adaptación al Grado Mae

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