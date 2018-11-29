Detenidos tres comerciales de una empresa eléctrica por falsificar cambios de clientes a otra compañía
Se les acusa de once delitos de falsificación documental. La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se recibieron las primeras denuncias de usuarios.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-29/11/2018
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La Policía ha detenido en Albacete a tres comerciales de una empresa de energía eléctrica por falsificar documentos de clientes con el cambio de compa�ñía.
A los tres individuos arrestados se les acusa de ser los presuntos autores de once delitos de falsif