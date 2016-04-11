Más noticiasVienen introduciendo cantidades desde Suiza y otros países

Detienen a Mario Conde, su yerno y dos de sus hijos por repatriar el dinero que saqueó de Banesto

La Guardia Civil imputa al ex banquero sendos delitos de blanqueo y organización criminal. Además registra sus domicilios y empresas, que utilizó para ocultar el dinero.

Europa Press
España-11/04/2016
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La Guardia Civil ha detenido en Madrid al que fuera presidente de Banesto Mario Conde, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales tras haber detectado que el ex banquero estaba introduciendo en España cantidades de dinero desde Suiza, así

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