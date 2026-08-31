Nuestras acciones

Devuelve un coche de renting y empiezan a reclamarle facturas: FACUA logra que cesen las amenazas y le devuelvan 240 euros

La empresa Renting Arval intentó cobrarle 447 euros en concepto de "faltantes, cable de carga y limpieza" y le advirtió de que si no pagaba le incluiría en un archivo de morosos.

FACUA.org
Euskadi-31/08/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Euskadi ha conseguido que una empresa de renting de vehículos deje de reclamarle a un socio unas cantidades indebidas tras la devolución de un coche y que finalmente sea la mercantil la que le termine devolviendo 240 euros.

s

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos