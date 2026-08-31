Devuelve un coche de renting y empiezan a reclamarle facturas: FACUA logra que cesen las amenazas y le devuelvan 240 euros
La empresa Renting Arval intentó cobrarle 447 euros en concepto de "faltantes, cable de carga y limpieza" y le advirtió de que si no pagaba le incluiría en un archivo de morosos.
FACUA.org
Euskadi-31/08/2026
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Imagen: Estado en el que el afectado devolvió el vehículo.
FACUA Euskadi ha conseguido que una empresa de renting de vehículos deje de reclamarle a un socio unas cantidades indebidas tras la devolución de un coche y que finalmente sea la mercantil la que le termine devolviendo 240 euros.
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