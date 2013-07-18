Dimite el 60% de los miembros del comité de lactancia materna de la Asociación Española de Pediatría
Tras publicarse en la revista de la organización un anuncio de Nestlé que "banaliza y normaliza la cesárea" y "obvia por completo" que la lactancia materna es "muy superior en todo" a sus fórmulas.
FACUA.org
España-18/07/2013
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El 60% de los componentes del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha dimitido tras publicarse un anuncio de Nestlé en su revista que «banaliza y normaliza la cesárea» y «obvia por completo» que l