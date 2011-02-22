Dimite el presidente ejecutivo de 'Alibaba.com' por fraude 'online'
Tras una investigación interna se ha demostrado que el personal de ventas de la compañía permitió que 2.300 defraudadores establecieran tiendas paralelas "deliberadamente o por negligencia".
FACUA.org
Internacional-22/02/2011
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David Wei, el presidente ejecutivo de Alibaba.com, una de las mayores plataformas de comercio electrónico de China, ha dimitido este lunes tras una investigación interna en la que se ha demostrado que el personal de ventas de la compañía permi