Directivos de FACUA se desplazan a Brasil y Bolivia para presentar su modelo a organizaciones de consumidores de ambos países
Gestionado por la Fundación FACUA, han intercambiado experiencias con las asociaciones de consumidores Comité de Defensa de los Derechos del Consumidor de Bolivia y el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor.
FACUA.org
Internacional-29/11/2011
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La Fundación FACUA ha organizado, con la colaboración de FACUA y Consumers International (CI) un proyecto de cooperación para fomentar el movimiento de consumidores sostenible en América Latina y el Caribe.
Dentro de este programa tres expertos de FACUA se han d