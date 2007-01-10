División de opiniones ante la llegada de híbridos que aceptan los dos nuevos formatos de discos digitales
La guerra declarada entre el Blu-ray de Sony y el HD DVD de Toshiba cada vez recuerda más a la vieja batalla entre los formatos de vídeo VHS y Betamax de principios de los años 80.
FACUA.org
Internacional-10/01/2007
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Lejos de acabar con la guerra entre los dos nuevos formatos de discos digitales, algunos de los nuevos productos que acaban de ser presentados, como el reproductor de Blu-ray y HD DVD de LG o los discos capaces de almacenar en ambos formatos de Warner, podrían aumentar aún má