Dos de cada diez consumidores han sido víctimas de 'spam' telefónico en las últimas 24 horas
Aunque el usuario pida que no vuelvan a molestarle, el acoso telefónico se repite en el 88% de los casos. El 79% afirma que las compañías de telecomunicaciones son las más 'spammers'.
FACUA.org
España-08/11/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Dos de cada diez consumidores han sido víctimas de llamadas comerciales en las últimas 24 horas, según una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción que pone de manifiesto que aunque pidan que no vuelvan a molestarles, en el 88% de los casos siguen sufriendo