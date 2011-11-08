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Dos de cada diez consumidores han sido víctimas de 'spam' telefónico en las últimas 24 horas

Aunque el usuario pida que no vuelvan a molestarle, el acoso telefónico se repite en el 88% de los casos. El 79% afirma que las compañías de telecomunicaciones son las más 'spammers'.

FACUA.org
España-08/11/2011
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Dos de cada diez consumidores han sido víctimas de llamadas comerciales en las últimas 24 horas, según una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción que pone de manifiesto que aunque pidan que no vuelvan a molestarles, en el 88% de los casos siguen sufriendo

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