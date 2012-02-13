Dos detenidos por presunta estafa en la venta de productos por Internet
Cobraban "múltiples" giros por el pago de móviles, videoconsolas, 'tablets' o televisores de segunda mano sin que luego llegaran a remitirlos a sus compradores.
FACUA.org
España-13/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a dos personas, identificadas como F.M.M. y M.D.M.M. y miembros de una misma familia, como presuntos autores de una serie de estafas cometidas a unas noventa personas en toda España