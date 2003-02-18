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Economía advierte que el fraude en las preasignaciones telefónicas "no afecta al interés público" y "promueve la competencia"

FACUA denuncia que los hechos afectan gravemente los derechos de los usuarios y la valoración del Servicio de Defensa de la Competencia refleja una absoluta ausencia de interés por proteger sus intereses.

FACUA.org
España-18/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera escandalosa la resolución del Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía por la que ha rechazado actuar ante el fraude en las preasignaciones telefónicas que fue detectado por FACUA a com

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