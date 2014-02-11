Ecuador multa a la teleoperadora Claro con más de 101 millones de euros por abuso de poder
Por impedir que otras compañías de telecomunicaciones instalaran sus equipos en los mismos terrenos donde tenía sus antenas.
FACUA.org
Internacional-11/02/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Superintendencia de Control del Poder de Mercado ecuatoriano (SCPM) ha sancionado con más de 101 millones de euros (138,4 millones de dólares) al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones SA (Conecel), que maneja la marca comercial Claro, por cometer abuso de poder.
SCPM