Más noticiasDe forma masiva e indiscriminada

EE UU registra las llamadas de miles de ciudadanos desde abril

La orden no afecta al contenido de las llamadas ni los datos personales de los usuarios, pero sí incluye el número de origen y de destino de las llamadas.

FACUA.org
América-06/06/2013
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La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos lleva desde abril recopilando la información de las llamadas telefónicas de los clientes de Verizon, una de las principales compañías de telecomunicaciones del país.

Según recoge

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