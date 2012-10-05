EEUU multa a la responsable de una estafa por 'scareware' con 126 millones
Tras un escaneo ficticio en busca de virus, se alertaba a los usuarios de que su equipo estaba infectado para venderles una supuesta solución.
FACUA.org
América-05/10/2012
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La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC por sus siglas en ingles) ha impuesto una multa ejemplar de 163 millones de dólares (126,3 millones de euros) a la responsable de una campaña de scareware, un tipo de estafa online basada en asustar a los usuario