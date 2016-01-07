EEUU multa a Lumosity por engañar a usuarios sobre los beneficios de sus programas en internet
La empresa de juegos para el supuesto entrenamiento cerebral publicitaba que jugar podía mejorar el rendimiento de la persona en el trabajo o el aula e incluso retrasar padecimientos graves.
FACUA.org / Agencias
América-07/01/2016
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La firma creadora de juegos para el supuesto «entrenamiento cerebral», Lumosity, pagará 1,8 millones de euros (dos millones de dólares) para resolver acusaciones en Estados Unidos de que engañó a los consumidores sobre los beneficios de sus programas en internet.<