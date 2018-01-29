EEUU reacciona a Meltdown y Spectre: pide explicaciones a Apple, Microsoft y Google por ocultarlos
La Comisión de Energía y Comercio estadounidense ha enviado cartas a los altos ejecutivos de varias compañías tecnológicas denunciando lo que considera un "embargo de información" sobre estas vulnerabilidades.
Europa Press
América-29/01/2018
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El Congreso de los Estados Unidos, a través de la Comisión de Energía y Comercio, ha remitido una carta a varias compañías tecnológicas, entre las que se encuentran Apple, Microsoft, Google, Amazon, AMD, Intel y ARM, a las que les pide explicaciones por h