EEUU, Reino Unido y Suiza multan con 2.600 millones de euros a cinco bancos
Las entidades financieras UBS, Citigroup, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland y HSBC han recibido la sanción por la manipulación de los tipos de cambio en el mercado de divisas.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-12/11/2014
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Los supervisores financieros de EEUU, Reino Unido y Suiza han impuesto multas por un importe agregado de 2.593 millones de euros (3.300 millones de dólares) a los bancos UBS, Citigroup, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland y HSBC por la manipulación de los tipos de cambio en el m