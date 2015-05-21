EEUU y Reino Unido multan a seis bancos con 5.780 millones de euros por malas prácticas con las divisas
Citicorp, filial de Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays y RBS han aceptado declararse culpables de violar las normas antitrust en la fijación del cambio euro/dólar, y UBS de manipular los tipos de cambio. Bank of America además deberá subsanar las deficiencias detectadas.
Europa Press
Internacional-21/05/2015
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Las autoridades de EEUU y Reino Unido han impuesto sanciones por importe de 6.357 millones de dólares (5.780 millones de euros) a UBS, Barclays, Citigroup, JPMorgan, RBS y Bank of America por su actuación en el mercado de divisas.
UBS, Barclays, Citigro