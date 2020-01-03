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El 35% de los juguetes tienen precios idénticos en las seis grandes superficies analizadas por FACUA

La asociación ha realizado un estudio comparativo entre Juguettos, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Hipercor y Toys'R'Us.

FACUA.org
España-03/01/2020
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El 35% de juguetes tiene precios idénticos en las seis grandes superficies analizadas por FACUA-Consumidores en Acción. La asociación ha realizado un estudio comparativo sobre los precios de 170 juguetes, en el que ha detectado una muy escasa competencia entre los principales

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