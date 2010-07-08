El 41% de alumnos se cambiaría de sitio si supiera que su compañero es gay
Según datos de Igualdad que también señala que el 56% de los homosexuales dice haber sufrido algún tipo de agresión física o psíquica.
FACUA.org
España-08/07/2010
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El 41% de los alumnos dice que se cambiaría de sitio o se sentiría incómodo si supiera que su compañero de mesa es gay. Así lo ha destacado este jueves la secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, que ha señalado q