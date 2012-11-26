El 42% de los sitios web de créditos al consumo en España no respeta las normas de la UE
La publicidad no ofrece toda la información exigida o los costes se presentan de forma engañosa, según un informe de la Comisión Europea.
FACUA.org
España-26/11/2012
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El 42% de los sitios web de créditos al consumo en España (de un total de 29, cuya identidad no ha sido revelada) no respeta las normas de la UE sobre protección de los consumidores, porque la publicidad no ofrece toda la información exigida o los costes se presentan d