El 45% de los hogares españoles tiene acceso a Internet, frente a la media del 54% de la UE
Bulgaria es el país con menos viviendas conectadas a Internet, el 19% En Países Bajos alcanza el 83%.
FACUA.org
Europa-03/12/2007
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El 45% de los hogares españoles tiene acceso a Internet y un 39% dispone de una conexión de banda ancha, según los datos que difundió este lunes la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). La cifra en España de Internet es menor que la media de la UE, q