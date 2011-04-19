El 81% de los españoles entre 13 y 16 años tiene un perfil en alguna red social
La Comisión Europea ha alertado de los riesgos que este tipo de redes plantean para la protección de la privacidad de los menores.
FACUA.org
Europa-19/04/2011
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El 81% de los jóvenes españoles de entre 13 y 16 años de edad que usan Internet, y hasta el 28% de entre 9 y 12, tienen un perfil en alguna red social como Facebook o Tuenti, por encima de la media de la Unión Europea (77%). La Comisión Europea ha alertado de lo