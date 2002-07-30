El 97% de los consumidores considera que las administraciones no han actuado como debían para evitar subidas de precios con la llegada del euro
El consumidor ante el euro, seis meses después, encuesta de ámbito nacional realizada por FACUA
FACUA.org
España-30/07/2002
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El 97,3% de los consumidores suspende a las administraciones públicas al considerar que no han puesto los mecanismos suficientes para evitar las subidas de precios ocasionadas con la llegada del euro. Esta es una de los conclusiones de una encuesta realizada a nivel nacional por la Federac