El abogado general del TUE rechaza el recurso de los operadores sobre el recorte del precio del 'roaming'
Telefónica O2, Vodafone, TMobile y Orange habían cuestionado la base jurídica escogida por la Comisión para elaborar esta norma.
FACUA.org
Europa-02/10/2009
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El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Miguel Poiares Maduro, avaló el jueves la norma de la UE que recortó hasta un 70% las tarifas por el uso del móvil en el extranjero y recomendó que se rechace el recurso presentado contra este reglament