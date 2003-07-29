El alcohol y el tabaco protagonizan casi seis de cada diez anuncios de los soportes municipales
FACUA Sevilla demanda al alcalde que elimine esta publicidad y muestre voluntad política real para combatir el tabaquismo y el abuso del alcohol entre los adolescentes.
FACUA.org
Sevilla-29/07/2003
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El alcohol y el tabaco son los protagonistas del 58,2% de los anuncios de las marquesinas ubicadas en las paradas de los autobuses de Tussam y sus aledaños y los nuevos quioscos de prensa instalados por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así lo revela un estudio realizado por el de