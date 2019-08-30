El Ayuntamiento de Sevilla precinta Magrudis tres días después de la petición de FACUA al alcalde
Durante la reunión celebrada el martes, el presidente de FACUA Sevilla y su portavoz nacional solicitaron a Juan Espadas que precintara la fábrica ante el riesgo de destrucción de pruebas.
FACUA.org
Sevilla-30/08/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido este viernes precintar la fábrica de Magrudis e impedir con ello el acceso a los responsables de la empresa. La medida se ha adoptado tres días después de que el presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus, y el portavoz de la organizaci&oa