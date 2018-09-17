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El Ayuntamiento de Sevilla promociona un año más la Semana de la Movilidad sin tener aún su propio plan de movilidad

FACUA Sevilla reclama al Consistorio que ponga en marcha un proyecto que lleva planteado desde 2015.

FACUA.org
Sevilla-17/09/2018
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FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la ciudad que ponga en marcha de una vez el plan de movilidad, cuya entrada en vigor viene retrasándose años y se prevé que empiece a funcionar en 2019, cuatro años después de que el gobierno de Juan Espadas

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