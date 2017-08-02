El Ayuntamiento de Tolosa atribuye a un error humano "casual" el escape de cloro en la piscina municipal
Tras el requerimiento de FACUA Euskadi, el consistorio admite que la "mezcla involuntaria" de sustancias realizada "por un operario" motivó la fuga y posterior intoxicación de más de un centenar de bañistas.
FACUA.org
Euskadi-02/08/2017
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El Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa) ha comunicado a FACUA Euskadi que el escape de cloro originado en las piscinas municipales, y que provocó la intoxicación de más de un centenar de usuarios del polide