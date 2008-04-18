El Banco de España abre una oficina virtual para consultas y reclamaciones
Los usuarios con DNI electrónico u otros sistemas de firma electrónica avanzada podrán presentar reclamaciones online.
FACUA.org
España-18/04/2008
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El Banco de España ha abierto una oficina virtual para que los usuarios puedan hacer consultas y cursar sus reclamaciones a través de Internet, con lo que la institución se incorpora al proyecto de vía telemática que ha puesto en marcha la Administración,