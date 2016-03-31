El Banco de España censura a Cajamar por bloquear indebidamente la cuenta de una usuaria
FACUA Málaga considera que la entidad no actuó, ni en tiempo ni forma, según la ley y el código de buenas prácticas al congelar una cuenta por haber quedado otra descubierta donde la misma cliente era cotitular
FACUA.org
España-31/03/2016
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El Banco de España cree que Cajamar no comunicó adecuadamente los motivos del bloqueo a su cliente. | flickr.com/twicepix (CC BY-SA 2.0)
El Banco de España ha emitido un informe en el que censura la actuación de Cajamar después de que esta entidad ordenase el bloqueo de la cuenta de una cliente por tener ésta otra, de la que era cotitular, descubierta con saldo negativo.
La afectada, socia de FAC