El Banco de España frena el afán de la banca de recaer en los clientes la responsabilidad del fraude por Internet
La institución dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha modificado su postura inicial.
FACUA.org
España-01/11/2007
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El Banco de España ha frenado la aspiración de bancos y cajas de hacer recaer en los clientes toda la responsabilidad en los casos de fraude de la banca por Internet, sobre todo al considerar que el cliente ha sido víctima de este tipo de estafas, cada vez más frecuent