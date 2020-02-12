El Banco de España multa a Banca March con 525.000 euros por informar de forma insuficiente a clientes
El BDE lo acusa de no entregar la información precontractual necesaria y no incluir información sobre los gastos de formalización asumidos por los usuarios.
Europa Press
España-12/02/2020
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Imagen: Banca March.
El Banco de España ha multado con 525.000 euros a Banca March por no entregar en todos los casos al cliente la información precontractual necesaria y no incluir información sobre los gastos de formalización asumidos.
Además, el organismo que preside