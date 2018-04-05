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El Banco de España multa con 1,5 millones a una empresa de cambio de divisas

Acusa a Best and Fast Change España de no haber informado adecuadamente de las comisiones.

FACUA.org
España-05/04/2018
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El Banco de España ha multado a la empresa de cambio de divisas Best and Fast Change España con 1,5 millones de euros por una infracción grave. En concreto, la acusa de no informar suficientemente en materia de comisiones.

Los hechos se remontan al mes de julio de 2016

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