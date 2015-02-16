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El Banco de España revoca la autorización de Younique Money y la sanciona con 300.000 euros

El supervisor considera que la entidad de dinero electrónico ha cometido irregularidades contables esenciales que impedían conocer la situación patrimonial de la empresa.

Europa Press
España-16/02/2015
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El Banco de España ha retirado a Younique Money, emisor de tarjetas Paypal, la autorización para operar como entidad de dinero electrónico por la comisión de una infracción muy grave derivada de irregularidades contables esenciales que impedían conocer la

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