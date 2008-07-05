El Banco Mundial considera que los biocombustibles son responsables de un 75% del encarecimiento de los alimentos
Un informe señala que "la rápida subida de los ingresos en los países emergentes no ha provocado un gran incremento en el consumo global de cereales y no supone uno de los factores fundamentales en el gran aumento de precios".
FACUA.org
Internacional-05/07/2008
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Los biocombustibles han provocado el 75% de la subida experimentada en el precio global de los alimentos entre 2002 y febrero de 2008, muy por encima de lo estimado anteriormente, según se desprende de un informe elaborado por el Banco Mundial al que tuvo acceso el diario británico