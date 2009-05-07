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El BCE recorta los tipos un cuarto de punto, hasta un nuevo mínimo histórico del 1%

Se iniciarán también otras medidas para fomentar los préstamos bancarios y animar a las entidades a proporcionarlos.

FACUA.org
Europa-07/05/2009
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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), decidió recortar este jueves los tipos un cuarto de punto, hasta el mínimo histórico del 1%.

El presidente del BCE, Jean Claude Trichet, anunció también que la institución iniciar&aac

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