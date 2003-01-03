El canal de Internet y medios de comunicación de FACUA.org incorpora una web con enlaces a cerca de 140 diarios electrónicos españoles
Los internautas pueden acceder a más de 200 diarios y revistas de información general, agencias y buscadores de noticias, cadenas de radio y televisión y publicaciones sobre Internet y nuevas tecnologías.
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España-03/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha incorporado al canal de telefonía, Internet y medios de comunicación de su portal en Internet, FACUA.org, una web con enlaces a cerca de 140 diarios de información general es