Más noticiasSu uso masivo la hace atractiva para los hackers

El CNI alerta de los múltiples problemas de seguridad que acarrea la utilización de WhatsApp

Considera que el proceso de registro y verificación constituye una de sus principales debilidades, mientras que califica de "inseguro" el borrado de conversaciones.

Europa Press
España-07/10/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha elaborado un informe en el que alerta de los riesgos de utilizar WhatsApp, como la debilidad del proceso de registro en la aplicación, el borrado inseguro de conversac

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos