El CNI alerta de los múltiples problemas de seguridad que acarrea la utilización de WhatsApp
Considera que el proceso de registro y verificación constituye una de sus principales debilidades, mientras que califica de "inseguro" el borrado de conversaciones.
Europa Press
España-07/10/2016
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El Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha elaborado un informe en el que alerta de los riesgos de utilizar WhatsApp, como la debilidad del proceso de registro en la aplicación, el borrado inseguro de conversac