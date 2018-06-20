El colectivo Por el Clima de Sevilla sale a la calle para reclamar mejores políticas contra el cambio climático
Pide que se modifique el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces) de la ciudad para incluir una participación real de la ciudadanía y las organizaciones sociales.
FACUA.org
Sevilla-20/06/2018
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Las organizaciones de Por el Clima de Sevilla se reunieron el pasado mes de mayo con el Ayuntamiento de la ciudad para plantear mejoras al Paces. | Imagen: Red Sevilla Por el Clima
El colectivo Por el Clima de Sevilla se concentra este miércoles 20 de junio a las 19.00 horas frente al Ayuntamiento de la ciudad para reclamar la mejoría del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces). Las organizaciones convocantes, entre las que se