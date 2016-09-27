El comprador de una vivienda puede recuperar el anticipo si se le ocultan fallos urbanísticos, dice el TS
El fallo del Supremo tiene su origen en la demanda contra una vendedora y su aseguradora, donde se solicitaba la nulidad del contrato: existía un litigio oculto que afectaba al inmueble, del que no informaron.
Europa Press
España-27/09/2016
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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, que fija doctrina, en la que establece que el comprador de una vivienda podrá recuperar el dinero anticipado si se anula el contrato de compraventa por haber ocultado el vendedor irregularidades urbanísticas.