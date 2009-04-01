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El Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad corregir el sistema de lectura y facturación eléctrica

Insta a marcarlo "con precisión, de manera consensuada y de forma que se eviten los abusos a los consumidores".

FACUA.org
España-01/04/2009
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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes, por unanimidad de todos los grupos, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a modificar «de forma inmediata» el sistema de lectura y facturación eléctrica. El Cong

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