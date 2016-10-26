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El Congreso insta al Gobierno a bajar el IVA de pañales y compresas, pese al voto en contra del PP

La Comisión de Igualdad aprueba la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para reducir al 5% el impuesto sobre estos productos de primera necesidad.

FACUA.org
España-26/10/2016
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La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que insta al Gobierno a bajar al 5% del IVA de productos de higiene íntima femenina, así como de pañales infan

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