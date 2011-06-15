El Congreso insta al Gobierno a indemnizar a los discapacitados si las compañías aéreas pierden o rompen sus sillas
Según la iniciativa, esta medida no podría suponer un gasto adicional sobre el precio del billete.
FACUA.org
España-15/06/2011
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La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley, en los términos de una enmienda transaccional entre PSOE y PP, en la que se insta al Gobierno a indemnizar a las personas con discapacidad si las compañías