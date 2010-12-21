El Congreso tumba la 'Ley Sinde' (de momento)
FACUA continuará sus movilizaciones para evitar una norma que pretende acabar con la esencia misma de Internet, al dictado de la industria cultural y el Gobierno de EEUU.
FACUA.org
España-21/12/2010
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante el resultado de la votación en el Congreso de los Diputados por la que se ha eliminado la conocida popularmente como Ley Sinde, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES).<